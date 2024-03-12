«Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых», — сообщили в ведомстве.
МО РФ показало уничтоженную украинскую технику в приграничной зоне Белгородской области
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной техники диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских террористов в приграничной зоне у Нехотеевки в Белгородской области.