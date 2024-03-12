Меры защиты от атаки БПЛА будут усилены в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время подведения итогов 2023 года сообщил, что на стратегических объектах региона должны усилить меры защиты от атак беспилотников.
Напомним, что 12 марта в промзоне в Кстовском районе произошла атака БПЛА. Беспилотник попал в объект «Лукойла», из-за чего произошел пожар.
Глеб Никитин отметил, что никто не пострадал, но часть оборудования требует восстановления. Над этим уже работают специалисты.
— Мы прекрасно понимаем, что это дело общее, и мы совместно с Минобороны должны сделать акцент на усилении мер защиты. Но хотел обратиться и к руководству предприятий и соответствующих критических объектов: мы все должны на нем сконцентрироваться, — подчеркнул Глеб Никитин.
По его словам, общая ответственность приведет к результату.