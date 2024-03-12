Меры защиты от атаки БПЛА будут усилены в Нижегородской области

— Мы прекрасно понимаем, что это дело общее, и мы совместно с Минобороны должны сделать акцент на усилении мер защиты. Но хотел обратиться и к руководству предприятий и соответствующих критических объектов: мы все должны на нем сконцентрироваться, — подчеркнул Глеб Никитин.