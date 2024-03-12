Куандыка Бишимбаева будет судить суд присяжных

АЛМАТЫ, 12 мар — Sputnik. Суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела Куандыка Бишимбаева с участием присяжных.
В Астане прошло предварительное слушание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в жестоком убийстве жены Салтанат Нукеновой. Рассматривала дело председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева.
«Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство обвиняемого Бишимбаева по рассмотрению дела присяжными», — заявила Айжан Кульбаева.
Суд будет открытым, с аудио- и видеофиксацией, главное судебное разбирательство состоится 27 марта.
Суд отказал стороне обвиняемого в переквалификации дела на «Убийство по неосторожности».
Куандык Бишимбаев свою вину не признал.
В чем обвиняется Куандык Бишимбаев:
пункт 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса — убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью (от 15 до 20 лет либо пожизненной срок);
пункт 1 части 2 статьи 110 кодекса — причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).
Его двоюродный брат, директор «Гастро-центра» Бахытжан Байжанов обвиняется по статье 432 Уголовного кодекса «Укрывательство особо тяжкого преступления» и по статье 434 «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении».
Гибель Салтанат Нукеновой и задержание ее супруга Бишимбаева.
9 ноября 2023 года СМИ сообщили, что Бишимбаев якобы избил супругу Салтанат Нукенову в ресторане, и она скончалась до приезда скорой помощи.
В МВД в тот день подтвердили только факт драки в ресторане, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина. Однако называть какие-либо подробности, включая фамилии, в полиции отказались.
Позднее задержание Бишимбаева в рамках расследования дела об избиении супруги подтвердил вице-министр внутренних дел Казахстана Сакен Сарсенов.
«Расследование по факту убийства женщины в ресторане ведется по части 1 статьи 99 Уголовного Кодекса “Убийство”, — прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
Бишимбаев был приговорен к 10 годам по обвинениям в коррупции, но через три года, в 2019-м он вышел по УДО.
Что известно о Бишимбаеве.
Куандык Бишимбаев родился 11 апреля 1980 года в Кызылорде. Женат, имеет троих сыновей и дочь.
В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления в Алматы.
В 2001 году получил диплом Таразского государственного университета имени Дулати. В том же году по программе «Болашак» в США окончил университет имени Вашингтона.
Свою трудовую деятельность начал в качестве менеджера в АО «Банк развития Казахстана».
В 2002 году стал начальником отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования и заместителем начальника управления инвестиционного планирования и анализа министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.
В 2005 году был назначен советником министра экономики и бюджетного планирования. Спустя несколько лет стал помощником президента Казахстана.
В разные годы работал также заместителем министра торговли и экономического развития Казахстана, председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек», министром национальной экономики республики.