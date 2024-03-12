Куандыка Бишимбаева будет судить суд присяжных

пункт 1 части 2 статьи 110 кодекса — причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного (ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок).