Главврача роддома осудили за взятку и растрату госимущества в Туркестанской области

«Отопительный котел, который стоил около 13 миллионов тенге, в договоре на госзакупки они оценили в 15 миллионов. Посредником в деле оказался руководитель ТОО. На его счет поступили деньги, и часть суммы он должен был передать. По факту передачи этих государственных денег было возбуждено и рассмотрено уголовное дело», — рассказала Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.