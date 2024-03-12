Главврача роддома осудили за взятку и растрату госимущества в Туркестанской области

Перед судом, помимо главврача и бухгалтера, также предстали предприниматель, давший взятку, и бизнесмен, обвиняемый в растрате чужого имущества.
«Отопительный котел, который стоил около 13 миллионов тенге, в договоре на госзакупки они оценили в 15 миллионов. Посредником в деле оказался руководитель ТОО. На его счет поступили деньги, и часть суммы он должен был передать. По факту передачи этих государственных денег было возбуждено и рассмотрено уголовное дело», — рассказала Айнель Оракбаева, председатель межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.
Вина подсудимых полностью доказана. Всех четверых участников дела приговорили к штрафу. На вердикт судьи повлияло раскаяние обвиняемых, возмещение ущерба, а также наличие малолетних детей на их содержании. Осужденный экс-главврач и бухгалтер должны выплатить государству по 27 миллионов тенге, а бизнесмены — 15 и 20 миллионов тенге.
«Все полностью признали свою вину, не оспаривали доказательства по делу и подали заявление в форме ускоренного расследования. В суде они выразили раскаяние в содеянном. Поэтому суд наложил штраф на всех четверых», — заключила Айнель Оракбаева.