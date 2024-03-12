Городской автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы

ДТП произошло между улицами Досмухамедова и Шарипова.
Городской автобус двигался по улице Макатаева в восточном направлении. По словам водителя, неожиданно для него на проезжую часть выбежала женщина, которая хотела пересечь дорогу в неположенном месте.
Водитель попытался избежать столкновения, резко вырулив в сторону, однако сбил женщину, после чего автобус вылетел на газон, едва не выехав на тротуар.
В результате женщина оказалась под автобусом, от полученных травм она скончалась до приезда медиков. На место ДТП приехали сотрудники полиции и служба спасения Алматы. Сейчас криминалисты выясняют все обстоятельства происшествия.
Полиция установила, что погибшая женщина 1947 года рождения.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Водитель городского автобуса 4 марта 2024 года сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Алматы.