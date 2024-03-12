Не захотел вовремя отдавать долг, избил до смерти — стали известны подробности двойного убийства в Гомельской области

В день убийства к хозяйке дома пришел 35-летний сосед с просьбой отложить возврат взятого накануне долга. Возник конфликт, во время которого мужчина нанес пожилой женщине не менее пяти ударов металлическим предметом в область головы. Когда на шум вышел ее муж, нападавший избил до смерти и его, и чтобы скрыть следы преступления, поджег вещи. Также фигурант забрал с собой сбережения пенсионеров — более 500 рублей в эквиваленте, которые потратил на покупку запчастей для автомобиля, алкоголь и продукты. Мужчина задержан. Следователями возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц.