Отражены попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области

В Курской области из-за обстрела Теткино был ранен местный житель. В Белгородской области под огонь попал город Шебекино, где ранения получили три человека. Снаряды повредили там 21 частный и 8 многоквартирных домов, здания райбольницы, магазина, детского сада, техникума и предприятия, а также 12 легковых автомобилей. Также в Шебекино пострадали железнодорожное полотно и линии электропередачи. По данным местных властей, на движении поездов повреждения не скажутся. После удара по городу система противовоздушной обороны отразила несколько воздушных целей над Белгородским районом. В результате в селе Головчино два человека получили ранения, а также пострадало сельскохозяйственное предприятие. В соседнем поселке Политотдельский повреждения выявили в храме и детском саду.