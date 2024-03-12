Отражены попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области

В ночь на вторник российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны сбили 25 БПЛА над Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областями. В Орле ночью из-за атаки загорелась нефтебаза. Рано утром в Нижегородской области от удара беспилотника огонь вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Оба пожара потушили через несколько часов.
Примерно в 7:30 над Белгородской областью были уничтожены восемь реактивных снарядов и одна ракета ТРК «Точка-У». После этого украинские диверсанты предприняли попытки прорваться на территорию РФ.
Как сообщили в Минобороны РФ, атаки шли в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области Украины, расположенного у границы с Борисовским районом Белгородской области, а также у белгородских сел Нехотеевка и Сподарюшино в Шебекинском и Грайворонском округах.
Атаки отразили подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа и сотрудники погранслужбы. Как отмечают в Минобороны, боевики не смогли прорвать границу и понесли значительные потери: в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, в районе Нехотеевки — 3 танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — 2 танка. Позже российские военнослужащие отбили еще четыре атаки в Курской области в районе приграничного населенного пункта Теткино в Глушковском районе. По данным Минобороны, всего противник потерял 234 человека убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.
После отражения попыток вторжения обстрелы приграничных территорий продолжались.
В Курской области из-за обстрела Теткино был ранен местный житель. В Белгородской области под огонь попал город Шебекино, где ранения получили три человека. Снаряды повредили там 21 частный и 8 многоквартирных домов, здания райбольницы, магазина, детского сада, техникума и предприятия, а также 12 легковых автомобилей. Также в Шебекино пострадали железнодорожное полотно и линии электропередачи. По данным местных властей, на движении поездов повреждения не скажутся. После удара по городу система противовоздушной обороны отразила несколько воздушных целей над Белгородским районом. В результате в селе Головчино два человека получили ранения, а также пострадало сельскохозяйственное предприятие. В соседнем поселке Политотдельский повреждения выявили в храме и детском саду.
Позже днем несколько украинских беспилотников атаковали различные здания в Белгороде. Один из них попал во входную группу здания городской администрации. Из-за удара ранения получили четыре сотрудника: двум оказали помощь на месте, еще двух госпитализировали. Одна из пострадавших с осколочными ранениями головы, грудной клетки и конечностей находится в тяжелом состоянии. Состояние другой пострадавшей с осколочным ранением головы врачи оценивают как средней степени тяжести. В здании мэрии повреждено 36 окон, пострадали фасад и входная группа.
Второй долетевший до Белгорода беспилотник попал в коммерческое предприятие. Он был сбит сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия. Еще один БПЛА упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала. Никто из мирных жителей в результате этих атак не пострадал, повреждения получил легковой автомобиль.
Почти весь день в областных центрах обоих регионов, куда попытались прорваться диверсанты, действовал режим ракетной опасности. В Белгородской области из-за этого был приостановлен плановый прием в поликлиниках. В Курской области власти запретили местным жителям публиковать фото и видео о последствиях обстрелов и атак беспилотников и перевели на дистанционный режим работы школы в областном центре.
Ответственность за бои на границе взяли на себя воюющие на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» и «Легион “Свобода России”» (признаны террористическими и запрещены на территории РФ).
Они опубликовали в своих соцсетях видеозаписи, на которых видно, как тяжелая техника двигается по проселочным дорогам. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что воюющие на стороне ВСУ подразделения из россиян действуют автономно как самостоятельные подразделения.
Усиление атак приграничных регионов со стороны Украины прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что российские военнослужащие делают все, что необходимо, а система противовоздушной обороны работает. «Разумеется, продолжаются террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается», — резюмировал господин Песков.
Сергей Толмачев, Воронеж