В одном из ТД Павлодара продавали поддельные доллары

«Поддельные доллары США реализовал гражданин Казахстана в одном из торговых домов Павлодара. Гражданин пытался реализовать поддельные купюры в обменных пунктах города, однако после отказа кассира обменять банкноты, реализовал поддельные денежные средства сумме 12600 долларов США гражданину, который занимался обменом валюты», — сообщили в департаменте АФМ по Павлодарской области во вторник.