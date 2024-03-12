Раскрыто хищение активов, конфискованных у Алексея Хотина

Предполагаемые злоумышленники, считают в МВД, вначале ввели в заблуждение гендиректора ООО Алексея Кочкина относительно своих намерений, а потом, в декабре 2022 года, заключили с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке добытой нефти на 2023 год. ПАО обеспечило учет и сдачу массы нефти на НПЗ, находящиеся в России, а также ее поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 года по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая впоследствии была реализована. Деньги ООО «Удачный» не получило, а добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке на общую сумму 58,642 млрд руб. Эта сумма и стала ущербом, заявленным в уголовном деле. Последний был нанесен не только в материальной форме, но и в сфере «экономической безопасности государства».