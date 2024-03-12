Раскрыто хищение активов, конфискованных у Алексея Хотина

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) находится в производстве следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД.
По версии следствия, в ноябре 2022 года неустановленное лицо, действовавшее в интересах группы компаний «Русь-Ойл», подконтрольной Алексею Хотину, узнало о том, что Генпрокуратура России решила добиться обращения ее активов в доход государства для погашения налоговой задолженности в размере более 169 млрд руб. Когда в Замоскворецкий райсуд Москвы поступил соответствующий иск, а по нему были приняты обеспечительные меры в виде запрета на прекращение добычи нефти и ограничения на определенные сделки с нею, предполагаемая группа начала действовать.
Пока в рамках расследования установлены эпизоды, связанные с входившим в ГК ООО «Удачный», которое добывает нефть на Густореченском участке (запасы оцениваются в 55 млн тонн) Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа—Югры.
Предполагаемые злоумышленники, считают в МВД, вначале ввели в заблуждение гендиректора ООО Алексея Кочкина относительно своих намерений, а потом, в декабре 2022 года, заключили с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке добытой нефти на 2023 год. ПАО обеспечило учет и сдачу массы нефти на НПЗ, находящиеся в России, а также ее поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 года по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая впоследствии была реализована. Деньги ООО «Удачный» не получило, а добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке на общую сумму 58,642 млрд руб. Эта сумма и стала ущербом, заявленным в уголовном деле. Последний был нанесен не только в материальной форме, но и в сфере «экономической безопасности государства».
При этом следствие не исключает, что аналогичные схемы были использованы для хищения активов и на других предприятиях, входящих в «Русь-Ойл».
Акции и доли всех участников ГК, включая АО «Нефтяная компания “Дулисьма”», АО «Каюм Нефть», АО «Негуснефть», АО «Иреляхнефть», ЗАО «Нэм Ойл», АО «Новая печорская энергетическая компания», АО СО-ГА-ЗО-ЙЛ, АО «Саратовнефтедобыча», ООО «Удачный» и пр., 10 мая прошлого года были обращены в доход государства. Ими распоряжается АО «Управляющая компания», созданное при Росимуществе. Решение Замоскворецкого суда уже вступило в законную силу.
Между тем по уголовному делу о хищениях были задержаны пять фигурантов. Среди них, по данным «Ъ», оказались исполнительный директор «Русь-Ойл» Алексей Потапов и руководитель департамента капитального строительства ГК Сергей Серых.
Господин Потапов, полагают в МВД, разработал схему продажи добываемой ООО нефти, выручка от реализации которой оказалась на счетах подконтрольных участникам аферы юридических лиц. Он же руководил действиями группы и обеспечивал юридическое сопровождение противоправных, по версии следствия, сделок.
Господин Серых, полагают в МВД, среди прочего обеспечил «выполнение мер по сокрытию преступления». Для этого злоумышленники, считает следствие, активно использовали различные меры конспирации. Например, телефонные переговоры и переписку вели «в завуалированной форме», чтобы скрыть ее «истинные мотивы и цели».
Целью же преступления были названы корыстные интересы участников группы, похитивших и распределивших между собой выручку от реализованной нефти.
По ходатайству следственного департамента МВД Мещанский райсуд Москвы арестовал обвиняемых в мошенничестве на два месяца. Получить комментарии в «Русь-Ойл» и представителей фигурантов «Ъ» не удалось. Известно, что свою причастность к хищениям они отрицают и уже обжаловали избранные меры пресечения в Мосгорсуде.
Источники «Ъ» отметили, что бывшего владельца ГК Алексея Хотина следователи по этому уголовному делу пока не допрашивали. Как сообщал «Ъ», в начале марта экс-владелец банка «Югра» Хотин был осужден Замоскворецким райсудом за хищения из банка 23 млрд руб. под видом выдачи кредитов. Вместе с ним обвинительный приговор услышали трое бывших топ-менеджеров кредитного учреждения. Судебное решение уже оспорено, правда, на него поданы лишь короткие жалобы.
Николай Сергеев