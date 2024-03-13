На острове Канта в Калининграде раскопали мину

«При благоустройстве территории была обнаружена мина. Позвонили по 112, наша поисково-спасательная служба туда выехала. При обследовании было установлено, что это 80-миллиметровая минометная мина, — прокомментировали ситуацию “Новому Калининграду” в пресс-службе городской администрации. — Были вызваны сапёры. Сейчас вокруг этой мины организована охрана. Оформили заявку в Минобороны на вывоз мины, завтра до обеда должны вывезти».