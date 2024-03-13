В Волгоградской области произошло загрязнение сельхозугодий

Как сообщает регуправление Россельхознадзора, в рамках выездного обследования сельхозугодий в селе Заплавное Ленинского района было установлено нарушение земельного законодательства.
На площади 1,8 гектара складировались твердые бытовые отходы — пластиковые бутылки и тара, использованные автомобильные шины, строительный мусор и многое другое. Уборка территории не осуществлялась, а техника, осуществляющая ее, отсутствовала.
Согласно выписке из ЕГРН, участок принадлежит администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского района.
В адрес районной администрации направлено предостережение о недопустимости нарушений, а также предложено принять соответствующие меры.