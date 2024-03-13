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В Волгоградской области произошло загрязнение сельхозугодий

Районная администрация допустила захламление земель сельскохозяйственного назначения.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщает регуправление Россельхознадзора, в рамках выездного обследования сельхозугодий в селе Заплавное Ленинского района было установлено нарушение земельного законодательства.

На площади 1,8 гектара складировались твердые бытовые отходы — пластиковые бутылки и тара, использованные автомобильные шины, строительный мусор и многое другое. Уборка территории не осуществлялась, а техника, осуществляющая ее, отсутствовала.

Согласно выписке из ЕГРН, участок принадлежит администрации Заплавненского сельского поселения Ленинского района.

В адрес районной администрации направлено предостережение о недопустимости нарушений, а также предложено принять соответствующие меры.

экология