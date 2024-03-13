Танки остановили на границе

Первое — от украинской станции Одноробовка в направлении поселка Головчино Грайворонского городского округа, к юго-востоку от райцентра. Второе — в районе Сподарюшина к северо-западу от Грайворона. Третье — возле пропуска Нехотеевка на автодороге Белгород — Харьков. «Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены», — сообщили в Минобороны около 12:40.



По данным ведомства, к тому моменту возле Одноробовки было уничтожено до 60 атаковавших, возле Нехотеевки (с украинской стороны) — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшина (также за границей) — три танка и американские бронетранспортеры М113 и Bradley.



Кроме того, с 8:00 до 8:25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытавшихся прорваться в районе населенного пункта Теткино Глушковского района Курской области. Атаковавшие понесли значительные потери и были отброшены, сообщили в Минобороны России.



Еще ночью об атаках беспилотниками Белгородской области сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В 2:50 БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе; без света остались восемь сел. Еще один беспилотник около 7:15 упал в райцентре Шебекино (выбило несколько окон), а в прилегающей к городу Новой Таволжанке разрывом снаряда повредило ЛЭП. Сразу после этого на всей территории области был объявлен сигнал ракетной опасности (он был отменен только около 18:00). Затем пять воздушных целей перехватили в Белгородском районе.



В Минобороны России сообщили, что около 7:30 с Украины пытались ударить по Белгородской области из чешской системы залпового огня RM-70 Vampire и с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У». Восемь реактивных снарядов и одна ракета были перехвачены. Позднее Вячеслав Гладков уточнил, что это произошло в Грайворонском округе. Округ также с утра обстреливался украинской артиллерией и минометами: в Грайвороне к 10:00 разрушения обнаружили в 11 домовладениях, в здании райсуда и у пяти автомобилей. По одному домовладению пострадали в селах Головчино, Замостье и Гора-Подол. Пять сел остались без света.



Около 9:00 в Борисовском районе сбили четыре БПЛА. В Борисовке пострадал один дом и школьный стадион, в Дубине — два дома. В 9:40 под массированный обстрел попал город Шебекино. Мужчина на местном промышленном предприятии получил осколочные ранения брюшной полости и был госпитализирован. Две женщины были ранены в лицо, одну из них также контузило. Повреждения обнаружили в зданиях магазина, райбольницы, детсада, техникума, в 21 домовладении, восьми многоквартирных домах и у 12 автомобилей.



Около 12:00 в Белгороде раздалась стрельба. Сотрудники Росгвардии сбили БПЛА, который атаковал коммерческое предприятие. В 13:00 украинские снаряды повредили Дом культуры и сельхозпредприятие в Прилесье Краснояружского района. Около 13:20 в Белгороде беспилотник врезался в здание магазина (также пострадали четыре автомобиля). Через полчаса в Белгородском районе были сбиты несколько воздушных целей и разорвались «неустановленные боеприпасы». Пострадали два человека (одного пришлось госпитализировать). В Головине пострадало сельхозпредприятие и четыре автомобиля, в Политотдельском — остекление храма и детсада, в Северном пробило крышу дома.



Около 14:20 БПЛА врезался в здание администрации Белгорода. Ранения получили четыре человека (двух женщин госпитализировали). В здании выбило окна и был посечен фасад. Еще через час в облцентре беспилотник упал на крышу торгового центра возле железнодорожного вокзала; пострадал автомобиль. В 16:20 под повторный обстрел попало Шебекино: загорелся жилой дом, повреждения получили три предприятия, посекло три автомобиля, пострадали железнодорожная ветка (пассажирские поезда по ней не ходят) и линия электропередач. Около 17:00 при обстреле Грайворонского округа легкое ранение получил охранник сельхозпредприятия. Около 17:20 дважды обстреляли село Новопетровка Валуйского округа: пострадали семь домов.



Официально власти не сообщали об эвакуации жителей. Но около 17:00 Вячеслав Гладков рассказал, что в пункте временного размещения в Грайворонском округе находятся 29 человек. Он заметил, что в нескольких приграничных селах «пока еще люди остаются в укрытиях»: «Как только военные разрешат, мы постараемся максимально быстро перевести жителей в безопасное место». По его словам, ущерб в округе зафиксирован в райцентре и семи селах, но оценить его пока не позволяет обстановка. Вечером Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атак участнике территориальной самообороны.



В Курской области Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 12 марта 15 беспилотников (ракетная опасность в регионе продлилась с 2 до 20 часов). С Украины днем неоднократно обстреливали поселок Теткино (один человек был ранен), а также территорию Суджанского района: в Гуеве обошлось без разрушений, в селе Горналь пострадали одно домовладение и ЛЭП. Без последствий завершился обстрел Успеновки Кореневского района.



В Орловской области еще ночью БПЛА упал на объект топливно-энергетического комплекса: загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар потушили около 10:00. Всего над регионом 12 марта перехватили два беспилотника. В Воронежской области утром 12 марта также был перехвачен беспилотник. В течение дня в регионе объявляли опасность атаки БПЛА и (впервые в этом субъекте) ракетную опасность.



Удары сопровождались информационными атаками. Украинские ресурсы распространяли фейки о «заходе» формирований в отдельные села и о «пробках» в Курске. В Воронежской области проверяли железнодорожный вокзал (на движение поездов это не повлияло). В Белгородской области распространялся целый набор фейков, все их власти опровергали. Белгородский оперштаб опубликовал список Telegram-каналов, распространяющих фейки.



А курский оперштаб своим решением (наказание за его нарушение не уточнялось) запретил публиковать в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото и видео о дислокации российских военных, военной инфраструктуры, о местах попаданий снарядов, а также об использовании оружия, средств ПВО или беспилотников, если эти данные «позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».



Вечером Минобороны России подвело итоги украинских атак 12 марта. Пересечь границу формированиям так и не удалось: по ним били оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия. На Одноробовском направлении, по официальным данным, уничтожили до 60 человек и четыре пикапа. На украинской территории у Нехотеевки (там также применялись беспилотники «Ланцет») украинские потери составили до 45 человек, два танка и два бронетранспортера. Но наибольшие потери, по данным Минобороны, украинские формирования понесли в районе Сподарюшина: было уничтожено около 100 нападавших, пять танков, три Bradley и два автомобиля, двигавшихся к границе. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.



Всего украинские потери, по данным военного ведомства, составили 234 человека, семь танков, три Bradley и два других бронетранспортера.



Олег Мухин, Вячеслав Запорожец.