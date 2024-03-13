Во Владивостоке пожарные потушили пал травы на Тихой

Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание сухой растительности во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. По данным пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании поступило вечером 12 марта.
Звонивший сообщил о пожаре в лесном массиве на Тихой. Незамедлительно к месту были направлены огнеборцы.
Когда специалисты прибыли, пал уже успел распространиться на площадь около 500 метров по фронту. Спустя примерно полтора часа огонь удалось ликвидировать. Предварительно известно, что никто не пострадал.
Напомним, что в Приморском крае в 22 муниципалитетах действует особый противопожарный режим.