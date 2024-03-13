В Иране число пострадавших в празднованиях превысило три тысячи, пишут СМИ

«До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек… Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек», — говорится в сообщении.
Получили травмы 3253 человека, из них 463 были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи. Среди пострадавших 189 человек лишились конечностей, у 1070 травмированы глаза, 981 получили ожоги.
Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун Нового года в Иране — Ноуруза (наступает 21 марта). Праздник знаменует собой приход весны и возрождение природы. Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как «чахаршанбе»), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них.
Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники — фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.