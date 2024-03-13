В Иране число пострадавших в празднованиях превысило три тысячи, пишут СМИ

Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники — фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.