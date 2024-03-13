Померещился незнакомец: в Приморье мужчина чуть не утопил знакомую

В Приморье мужчине после выпитого алкоголя показалось, что его приятельница — незнакомец, пробравшийся в его квартиру. Разборки чуть не закончились летально. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Вечером к мужчине зашла его знакомая. Они выпили и стали общаться. В какой-то момент женщина отлучилась в ванную комнату. Спустя некоторое время туда вломился ее собутыльник. Набросившись на нее и повалив в наполненную ванну, он начал топить ее. А затем и вовсе схватил шланг душа, включил кипяток и стал поливать.
Женщина чудом вырвалась и выбежала из ванной, но мужчина догнал ее и ударил половником по голове. Он уже было взял топор, когда женщина смогла встать и выбежать на улицу. Прохожие вызвали скорую и полицию.
Во время суда мужчина сказал, что вместе знакомой ей померещился незнакомец, которого он просто хотел выгнать. Нападавшему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 1 год и 10 месяцев.