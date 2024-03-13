Померещился незнакомец: в Приморье мужчина чуть не утопил знакомую

Вечером к мужчине зашла его знакомая. Они выпили и стали общаться. В какой-то момент женщина отлучилась в ванную комнату. Спустя некоторое время туда вломился ее собутыльник. Набросившись на нее и повалив в наполненную ванну, он начал топить ее. А затем и вовсе схватил шланг душа, включил кипяток и стал поливать.