В Хабаровском крае осудили участницу ОПГ за мошенничество при оказании медицинских услуг

Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы г. Геленджик Краснодарского края. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В суде установлено, что с сентября 2017 года по май 2018 года обвиняемая являлась руководителем псевдомедицинского центра в г. Комсомольске-на-Амуре, где гражданам якобы оказывалась врачебная и специализированная помощь лицами, не имеющими медицинского образования.
Сотрудники центра проводили диагностику организма клиентов с применением аппарата бытового назначения и сообщали о наличии у них различных заболеваний, в том числе тяжелых хронических и трудноизлечимых.
Обвиняемая убеждала граждан в необходимости срочного лечения в их медицинском центре, стоимость которого составляла 353 тыс. рублей, а затем предлагала заключить кредитный договор с банковской организацией на оплату лечения.
Противоправными действиями у 200 граждан похищено около 33 млн рублей.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение поддержано прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре.