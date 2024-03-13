В Хабаровском крае осудили участницу ОПГ за мошенничество при оказании медицинских услуг

В суде установлено, что с сентября 2017 года по май 2018 года обвиняемая являлась руководителем псевдомедицинского центра в г. Комсомольске-на-Амуре, где гражданам якобы оказывалась врачебная и специализированная помощь лицами, не имеющими медицинского образования.