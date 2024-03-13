Расследует прокуратура: автолюбитель сбил пешехода в Приморье

Владелец Toyota Axio наехал на мужчину на нулевом километре автодороги «Спасск-Варфоломеевка» в Приморском крае. Пострадавший скончался на месте, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Прокуратура установила, что рулевой не заметил пешехода: тот при этом шел, вероятно, прямо по проезжей части в районе пяти утра. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Полицейские еще не установили его личность.
На месте происшествия работают специалисты, проводится ряд проверок. В том числе сотрудники правоохранительных органов выяснят, законно ли пребывание водителя на территории России, ведь он мигрант.
Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
Ранее «КП» писала о ДТП с леерами: девушка врезалась в ограждение из-за столкновения с другим авто.