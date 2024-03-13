Женщина, сбившая бабушку с внучкой в Хабаровске, предстанет перед судом

В Хабаровске будут судить женщину-водителя, которая сбила бабушку с внучкой. Девочка в результате происшествия серьезно пострадала, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Инцидент произошёл 21 сентября 2023 года на территории Центрального района. 48-летняя обвиняемая, ехавшая на Honda Fit по улице Шеронова, на перекрёстке с улицей Ленина не пропустила бабушку с 8-летней внучкой. Девочка не успела отскочить и попала под колёса автомобиля.
В результате наезда школьница получила тяжкий вред здоровью. Против виновницы ДТП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. На этой неделе обвинительное заключение по делу утвердил зампрокурора края.
«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу», — прокомментировали в надзорном ведомстве.