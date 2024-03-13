Женщина, сбившая бабушку с внучкой в Хабаровске, предстанет перед судом

Инцидент произошёл 21 сентября 2023 года на территории Центрального района. 48-летняя обвиняемая, ехавшая на Honda Fit по улице Шеронова, на перекрёстке с улицей Ленина не пропустила бабушку с 8-летней внучкой. Девочка не успела отскочить и попала под колёса автомобиля.