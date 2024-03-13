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Грузовой поезд насмерть сбил бабушку в Красноярском крае

На станции Уяр Красноярской железной дороги 73-летняя женщина попала под грузовой поезд и погибла.
Источник: ГУ МВД

На станции Уяр Красноярской железной дороги 73-летняя женщина попала под грузовой поезд и погибла.

Все случилось ночью 12 марта. Предварительно установлено, что пенсионерка шла в колее между железнодорожными путями и не заметила приближающийся состав.

«Локомотивная бригада, увидев в габарите человека, подала сигналы большой и малой громкости и незамедлительно применила экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в Красноярском следственном отделе на транспорте.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Жителям Красноярского края напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге.

несчастный случай