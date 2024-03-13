Грузовой поезд насмерть сбил бабушку в Красноярском крае

«Локомотивная бригада, увидев в габарите человека, подала сигналы большой и малой громкости и незамедлительно применила экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в Красноярском следственном отделе на транспорте.