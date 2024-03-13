Наркоторговцы в Хабаровском крае осуждены к 35 годам заключения в колониях

Трех закладчиков наркотических средств в крупном размере осудили в двух городах Хабаровского края. За распространение запрещённых психоактивных веществ граждане получили сроки заключения в колониях на 14, 12 и 9 с половиной лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В частности, в Комсомольске-на-Амуре за незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере к 14 годам в исправительной колонии особого режима приговорён 28-летний местный житель. — В июне прошлого года мужчина вступил в преступную группу по незаконному обороту наркотических средств. Он получал информацию о местонахождении наркотиков, расфасовывал на разовые дозы и раскладывал закладки на территории Комсомольска-на-Амуре. В августе 2023 года обвиняемый был задержан около своего дома, у него изъято наркотическое средство в количестве 174 грамма, — сообщили в краевой прокуратуре.