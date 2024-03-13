Как кража: в Новосибирске судят мужчину за покупку бензина по чужой карте

Житель Новосибирска купил бензин при помощи найденной карты. Каковы последствия подобных действий сообщили в telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
Местный житель Калининского района Новосибирска стал объектом уголовного расследования по подозрению в преступлении, связанном с кражей.
Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в декабре 2023 года человек нашел чужую банковскую карту на заправке с самообслуживанием. Впоследствии он использовал эту карту для проведения бесконтактных транзакций на других заправочных станциях, приобретая себе топливо для автомобиля.
Правоохранительные органы утверждают, что такие действия считаются нарушением законодательства Российской Федерации и эквивалентом кражи. В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что разыскиваемый в Хакасии мужчина угнал Ford Focus в Новосибирске.