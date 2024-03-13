Как кража: в Новосибирске судят мужчину за покупку бензина по чужой карте

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в декабре 2023 года человек нашел чужую банковскую карту на заправке с самообслуживанием. Впоследствии он использовал эту карту для проведения бесконтактных транзакций на других заправочных станциях, приобретая себе топливо для автомобиля.