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Двое детей потерялись в Астане

В Астане полицейские вернули родителям заблудившихся в городе детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Источник: polisia.kz

На пульт 102 поступило сообщение от местной жительницы. Она нашла на улице мальчика, который заблудился. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили 10-летнего ребёнка, который рассказал, что, возвращаясь из школы, перепутал маршрут автобуса и уехал в незнакомый район города. Незамедлительно сотрудники обратились к педагогам и выяснили контактные номера родителей, после чего доставили ребёнка по месту жительства.

Второго несовершеннолетнего в возрасте девяти лет нашли прохожие в районе ЭКСПО и привели в отдел полиции. Незамедлительно сотрудники туристской полиции организовали розыск родителей мальчика. Они установили местонахождение его матери и передали мальчика законному представителю. Взволнованные мамы поблагодарили полицейских за профессионализм и оперативно оказанную помощь в поиске их детей.