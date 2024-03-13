Двое детей потерялись в Астане

На пульт 102 поступило сообщение от местной жительницы. Она нашла на улице мальчика, который заблудился. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили 10-летнего ребёнка, который рассказал, что, возвращаясь из школы, перепутал маршрут автобуса и уехал в незнакомый район города. Незамедлительно сотрудники обратились к педагогам и выяснили контактные номера родителей, после чего доставили ребёнка по месту жительства.
Второго несовершеннолетнего в возрасте девяти лет нашли прохожие в районе ЭКСПО и привели в отдел полиции. Незамедлительно сотрудники туристской полиции организовали розыск родителей мальчика. Они установили местонахождение его матери и передали мальчика законному представителю. Взволнованные мамы поблагодарили полицейских за профессионализм и оперативно оказанную помощь в поиске их детей.