Двое детей потерялись в Астане

На пульт 102 поступило сообщение от местной жительницы. Она нашла на улице мальчика, который заблудился. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили 10-летнего ребёнка, который рассказал, что, возвращаясь из школы, перепутал маршрут автобуса и уехал в незнакомый район города. Незамедлительно сотрудники обратились к педагогам и выяснили контактные номера родителей, после чего доставили ребёнка по месту жительства.