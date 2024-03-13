Два человека погибли в тройном ДТП в Братском районе

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне на 312 километре федеральной автодороге «Вилюй» Братского района. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Предварительно известно, что водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Транзит», а затем с «Тойотой Кроун», двигавшейся в попутном направлении, — говорят в МВД.
В результате аварии водитель и пассажир «Нивы» погибли, еще один пассажир госпитализирован. 47-летний водитель и 40-летний пассажир автомобиля «Форд Транзит» доставлены в больницу.
Полицейские выясняют причины и условия произошедшего.