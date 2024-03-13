В Комсомольске-на-Амуре должницу по алиментам посадили за решетку на 10 суток

Она пыталась убедить приставов, что не может найти работу. Сама же даже не пыталась трудоустроиться, вела асоциальный образ жизни, накопила долг по алиментам в 300 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, за решеткой она проведет 10 суток. Когда она выйдет, обязанность оплатить долг никуда не денется.