Начальник стройучастка детской больницы в Комсомольске украл 44 млн рублей

С декабря 2017 года по март 2019 года мужчина, работая в генподрядной организации, при исполнении госконтракта по строительству детского больничного комплекса украл более 44 млн рублей из бюджетных средств. Для этого он предоставлял недостоверные сведения о якобы выполненных строительно-монтажных работах.