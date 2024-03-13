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Начальник стройучастка детской больницы в Комсомольске украл 44 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд.

Начальника строительного участка, который работал на строительстве детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, будут судить за кражу 44 млн рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.

С декабря 2017 года по март 2019 года мужчина, работая в генподрядной организации, при исполнении госконтракта по строительству детского больничного комплекса украл более 44 млн рублей из бюджетных средств. Для этого он предоставлял недостоверные сведения о якобы выполненных строительно-монтажных работах.

От следствия он скрылся и с лета 2023 года находится в международном розыске.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило постановление заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

«Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника строительного участка ООО “СК-Вита”. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу.

Прокуратурой края направлен в суд иск о взыскании суммы ущерба.

В отношении одного из соучастников преступления дело находится на рассмотрении в суде, другой — осужден.