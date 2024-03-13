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Иркутские полицейские в Запорожье нашли машину, которую Интерпол искал 15 лет

Полицейские из Иркутской области, находящиеся в служебной командировке в Запорожской области, раскрыли автоугон 15-летней давности, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: ГУ МВД

«Сотрудники Интерпола из Иркутска обнаружили иномарку, похищенную в Чехии ещё 15 лет назад», — рассказали в пресс-службе приангарского МВД.

Темная история «Ауди» вскрылась во время постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Госавтоинспектор, чтобы убедиться в «законности нахождения транспортного средства на территории России», провел дополнительную проверку идентификационных номеров легковушки. И — не зря: машина давно числится в угоне.

«Сотрудники Интерпола Главного управления МВД России по Запорожской области организовали взаимодействие с Интерполом Чехии. Направили туда специальное уведомление об обнаружении транспортного средства. Автомобиль поместили на арест-площадку, позже его вернут законному владельцу».