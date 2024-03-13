Иркутские полицейские в Запорожье нашли машину, которую Интерпол искал 15 лет

Темная история «Ауди» вскрылась во время постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Госавтоинспектор, чтобы убедиться в «законности нахождения транспортного средства на территории России», провел дополнительную проверку идентификационных номеров легковушки. И — не зря: машина давно числится в угоне.