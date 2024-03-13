Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.