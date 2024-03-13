Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.