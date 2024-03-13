В Красноярском крае осудят 22-летнего наркодельца

Юношу задержали в мае 2023 года. Тогда он перевозил на дачу на автомобиле, за рулём которого находился его родственник, 29 канистр с химическими веществами. По его словам, химия ему нужна была для борьбы с вредителями. Отметим, что перевозил он химикаты без документов.