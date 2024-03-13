В Красноярском крае осудят 22-летнего наркодельца

В Красноярском крае будут судить уроженца Иркутской области. 22-летнего наркодельца обвиняют в покушении на производство синтетических наркотиков.
Юношу задержали в мае 2023 года. Тогда он перевозил на дачу на автомобиле, за рулём которого находился его родственник, 29 канистр с химическими веществами. По его словам, химия ему нужна была для борьбы с вредителями. Отметим, что перевозил он химикаты без документов.
— Реактивы молодой человек планировал привезти в садовый домик. Там он оборудовал кустарную лабораторию по производству синтетических наркотиков, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотрудники полиции изъяли бутылки и канистры с химией весом более 439 кг, оборудование, лабораторную посуду, защитную экипировку и инструкции по изготовлению «синтетики». Объём готового наркотика мог составить около 36,5 кг. Его стоимость достигла бы почти 110 млн руб.
Также был обнаружен и изъят приготовленный к сбыту синтетический наркотик весом 5,67 г. В арендуемой злоумышленником квартире в Красноярске под линолеумом в ванной были обнаружены свёртки с наркотиками.
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 и ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ. Он находится под стражей.