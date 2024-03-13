В Приморье озвучили наказание ответственным за судьбу танкера «Виктория»

Приморская транспортная прокуратура закончила проверку по инциденту с танкером «Виктория», который сел на мель у берегов мыса Лопатина Татарского пролива в ноябре 2023 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что возникновению аварийного случая способствовало ухудшение погоды, выбор пути судна в опасном расстоянии от берега, а также несвоевременная реакция вахтенной службы на начало дрейфа и изменение метеоусловий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что капитан судна не принял мер по обеспечению безопасности плавания судна. Кроме того, в настоящий момент судовладелец не снял танкер с мели, что нарушает требования законодательства об охране окружающей среды.
В результате действий прокуратуры, капитан судна был уволен из компании и привлечен к административной ответственности, за что ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Помимо этого, компания «Транснефть» была оштрафована на 150 тысяч рублей по решению прокурора.
Напомним, 10 ноября 2023 года в Невельском районе Сахалинской области сел на мель танкер «Виктория», портом приписки которого значится Владивосток. Судно следовало в морской порт Корсаков.