В Приморье озвучили наказание ответственным за судьбу танкера «Виктория»

В результате действий прокуратуры, капитан судна был уволен из компании и привлечен к административной ответственности, за что ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Помимо этого, компания «Транснефть» была оштрафована на 150 тысяч рублей по решению прокурора.