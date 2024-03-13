Нашел родителей убитыми: житель Хабаровска обнаружил отца и мать задушенными в своих постелях за запертыми дверями

В Хабаровске произошла страшная трагедия. Сын пришел навестить своих родителей на 8 Марта и обнаружил их убитыми в собственной квартире… Информация о случившемся уже распространилась в Сети, редакции «КП» — Хабаровск" удалось получить подтверждение случившегося. Семейную пару задушили, их тела лежали на разных кроватях.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что мужчина и женщина действительно были убиты. По предварительным данным, это были пожилые люди, мужчине 73 года, а его супруге 72. Что случилось в квартире в тот день, и при каких обстоятельствах произошло убийство, пока неизвестно.
Как стало известно редакции, супружеская пара жила тихо и мирно, ни с кем не скандалила, в конфликты с соседями не вступала. Кому помешали два человека в возрасте 70+, непонятно. Также странно и то, что дверь в квартиру была заперта на ключ, сын попал внутрь с помощью своих ключей. Из квартиры ничего не украли, значит, убили людей не из-за денег или ценностей.
За супругами никогда не замечали вредных привычек, они не курили, алкоголем не злоупотребляли, в квартиру к себе посторонних не водили.
В происшествии будут разбираться компетентные ведомства. Пока же история вызвала резонанс в обществе, хабаровчане выдвигают версии случившегося, кто-то даже не исключает того, что причастны родственники, а кто-то считает, что преступники сделали свое страшное дело, заперли квартиру ключом хозяев и покинули место преступления.