Нашел родителей убитыми: житель Хабаровска обнаружил отца и мать задушенными в своих постелях за запертыми дверями

Как стало известно редакции, супружеская пара жила тихо и мирно, ни с кем не скандалила, в конфликты с соседями не вступала. Кому помешали два человека в возрасте 70+, непонятно. Также странно и то, что дверь в квартиру была заперта на ключ, сын попал внутрь с помощью своих ключей. Из квартиры ничего не украли, значит, убили людей не из-за денег или ценностей.