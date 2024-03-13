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Автобус насмерть сбил женщину в Алматы (фото)

Женщина погибла под колесами маршрутного автобуса в Алматы — в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Источник: zakon.kz

О произошедшем сообщили авторы Telegram-канала almatynews_kaz, прикрепив видео с места. На кадрах видно, что автобус сбил человека.

Автор указал, что ДТП произошло на улице Макатаева (угол улицы Шарипова).

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.

Назначены экспертизы. Обстоятельства устанавливаются.

Как уточняет издание Zakon.kz, в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка.

По словам водителя, неожиданно для него на проезжую часть выбежала женщина, которая хотела пересечь дорогу в неположенном месте.

Как рекомендуют на официальном сайте «Электронного правительства», в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших — если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные — это может пригодиться в особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП,
  • протокол осмотра места ДТП,
  • административный протокол,
  • отобрать объяснения,
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.