Автобус насмерть сбил женщину в Алматы (фото)

О произошедшем сообщили авторы Telegram-канала almatynews_kaz, прикрепив видео с места. На кадрах видно, что автобус сбил человека.
Автор указал, что ДТП произошло на улице Макатаева (угол улицы Шарипова).
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.
Назначены экспертизы. Обстоятельства устанавливаются.
Как уточняет издание Zakon.kz, в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка.
По словам водителя, неожиданно для него на проезжую часть выбежала женщина, которая хотела пересечь дорогу в неположенном месте.
Как рекомендуют на официальном сайте «Электронного правительства», в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших — если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные — это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.