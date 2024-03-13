В Новосибирске заключенному передали мобильник в куске хозяйственного мыла

Поскольку на режимном объекте мобильные для арестованных запрещены, средство связи спрятали в куске хозяйственного мыла. Однако во время досмотра запрещенку обнаружили.
«Поступила оперативная информация, в рамках проверки которой в ходе досмотра продуктовой посылки на имя одного из обвиняемых обнаружен и изъят сотовый телефон и одна сим-карта», ― цитирует Infopro54 пресс-службу ГУФСИН России по Новосибирской области.
На владельца посылки составили административный протокол, теперь ему грозит штраф. Мобильник вместе с мылом конфисковали.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в НСО силовики пресекли поставку крупной партии синтетических наркотиков в СИЗО-3 поселка Линево.
Также мы сообщали, что более 500 тысяч рублей потратят на обновление спортзала учебного центра ГУФСИН Новосибирской области.