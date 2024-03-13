В Новосибирске заключенному передали мобильник в куске хозяйственного мыла

«Поступила оперативная информация, в рамках проверки которой в ходе досмотра продуктовой посылки на имя одного из обвиняемых обнаружен и изъят сотовый телефон и одна сим-карта», ― цитирует Infopro54 пресс-службу ГУФСИН России по Новосибирской области.