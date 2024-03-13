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В Приморье три подставных ИП оказались на скамье подсудимых

Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей.
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, касающегося трех лиц, которые являлись подставными предпринимателями в рамках схемы обхода налогообложения, сообщает ИА PrimaMedia.

23-летний житель Михайловского района и две жительницы Владивостока, 25 и 29 лет, согласились на регистрацию себя в качестве индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение. В результате на их имена были зарегистрированы фиктивные предприятия, которые фактически использовались для мошеннических целей.

Одна из женщин была зарегистрирована, как «владелица» салона красоты, который на самом деле занимался продажей строительных материалов. На мужчину также записали предприятие, в результате чего он чуть не стал участником выяснения отношений, связанных с присвоением незаконно полученных денежных средств между третьими лицами.

За свою «помощь» в обходе налогов они получили суммы, достигающие нескольких миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.