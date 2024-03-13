В Приморье три подставных ИП оказались на скамье подсудимых

Одна из женщин была зарегистрирована, как «владелица» салона красоты, который на самом деле занимался продажей строительных материалов. На мужчину также записали предприятие, в результате чего он чуть не стал участником выяснения отношений, связанных с присвоением незаконно полученных денежных средств между третьими лицами.