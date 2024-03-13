В Приморье три подставных ИП оказались на скамье подсудимых

В Приморье правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, касающегося трех лиц, которые являлись подставными предпринимателями в рамках схемы обхода налогообложения, сообщает ИА PrimaMedia.
Одна из женщин была зарегистрирована, как «владелица» салона красоты, который на самом деле занимался продажей строительных материалов. На мужчину также записали предприятие, в результате чего он чуть не стал участником выяснения отношений, связанных с присвоением незаконно полученных денежных средств между третьими лицами.
За свою «помощь» в обходе налогов они получили суммы, достигающие нескольких миллионов рублей.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.