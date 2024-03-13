Экс-главе медцентра Мешалкина в Новосибирске грозит 7 лет колонии за хищения

Согласно отчету, Александр Караськов, который был руководителем клиники, обвиняется в совершении особо крупного хищения средств и легализации преступного дохода. По итогам рассмотрения дела, прокуратура предложила приговорить его к 7 годам лишения свободы в колонию общего режима и наложить штраф в размере 700 тысяч рублей.