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Воронежцам назвали необходимые номера телефонов при террористической угрозе

Члены антитеррористической комиссии обратились в жителям Воронежской области с призывом проявлять бдительность и незамедлительно сообщать информацию о возникающих террористических угрозах.

Об этом сообщили в администрации города.

В случае чрезвычайных ситуаций, необходимо срочно звонить по телефонам оперативных служб:

дежурный УФСБ — 8 (473) 255−04−44,

дежурная часть ГУ МВД — 8 (473) 251−12−16,

дежурная часть ЮВ ЛУ МВД — 8 (473) 265−68−74,

дежурная служба УФСВНГ — 8 (473) 253−26−62,

центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС — 8 (473) 277−99−00,

Правительство Воронежской области, специалист дежурной службы — 8 (473) 212−63−48.

Ранее «МК в Воронеже» сообщал: 13 марта 02:13 в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Родителям воронежских школьников пояснили, как действовать во время объявления атак. Воронежцы могут опоздать на работу в случае объявления ракетной опасности. Власти Воронежа объяснили причину тишины сирен в некоторых местах.

МЧС