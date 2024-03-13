Воронежцам назвали необходимые номера телефонов при террористической угрозе

Ранее «МК в Воронеже» сообщал: 13 марта 02:13 в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Родителям воронежских школьников пояснили, как действовать во время объявления атак. Воронежцы могут опоздать на работу в случае объявления ракетной опасности. Власти Воронежа объяснили причину тишины сирен в некоторых местах.