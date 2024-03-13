Иномарка на полной скорости врезалась в бетонный забор в Хабаровском крае

13 марта в 11:30 на улице Орджоникидзе в районе дома № 78А произошло дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом поступила в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району.
— 47-летний водитель автомобиля «Ниссан-Тиида-Латио», двигавшийся по улице Орджоникидзе, потерял контроль над управлением своего транспортного средства и врезался в бетонный забор, — рассказали в ОМВД России по Вяземскому району.
Водителя и пассажира автомобиля доставили в медицинское учреждение с травмами.
В момент ДТП участники происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности. Водителей и пассажиров призывают соблюдать правила дорожного движения и всегда использовать ремни безопасности.