Хабаровчанку будут судить за присвоение денег с продажи чужой квартиры, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В ноябре 2020 года женщина, имея доверенность собственника квартиры в селе Некрасовка, продала ее, а полученные деньги — более 1,8 млн рублей, оставила себе.
«Прокуратура Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.