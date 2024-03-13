Лжесотрудник банка похитил у воспитательницы из Братска миллион рублей

Накануне в отделение полиции обратилась 63-летняя воспитательница одного из детских садов Братска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Началось всё с того, что ей поступило сообщение в мессенджере от неизвестной, которая назвалась заведующей и сообщила, что с ней хотят связаться работники банка.