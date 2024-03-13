Детский омбудсмен Прикамья прокомментировала избиение девочки в Березниках

Напомним, в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» 29 февраля появилась видеозапись, на которой неизвестная пинает школьницу, в том числе попадает ногами по лицу. Всё это снимает молодой человек, ещё несколько человек наблюдают за происходящим со стороны. После публикаций в соцсетях и СМИ следователи возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) в отношении 18-летней девушки, которая наносила удары.