Детский омбудсмен Прикамья прокомментировала избиение девочки в Березниках

Ситуацию с избиением девочки в Березниках perm.aif.ru прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.
Речь про 15-летнюю школьницу над которой 24 февраля издевались на улице под крики молодого человека «Бей её, пожалуйста, любимая!».
«В связи с публикациями, ссылки на которые имеется в вашем запросе, мной направлены запросы в правоохранительные органы и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Березники о происшествии, его участниках, проводилась ли ранее с данными лицами профилактическая работа, а также о мерах, принятых в защиту несовершеннолетней пострадавшей от противоправных действий», — сообщила perm.aif.ru Светлана Денисова.
После изучения запрошенной информации детский омбудсмен примет решение о возможных дальнейших действиях.
Напомним, в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» 29 февраля появилась видеозапись, на которой неизвестная пинает школьницу, в том числе попадает ногами по лицу. Всё это снимает молодой человек, ещё несколько человек наблюдают за происходящим со стороны. После публикаций в соцсетях и СМИ следователи возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) в отношении 18-летней девушки, которая наносила удары.
Ранее perm.aif.ru со ссылкой на маму пострадавшей писал, что компания молодых людей издевалась над школьницей и раньше.