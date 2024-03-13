Над Воронежской областью сбито больше 30 беспилотников, есть повреждения

В Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция. В Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Никто не пострадал. «Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объеме и в самые короткие сроки», — добавил глава региона.