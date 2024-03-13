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Над Воронежской областью сбито больше 30 беспилотников, есть повреждения

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили больше 30 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Опасность атаки БПЛА сохраняется.
Источник: РИА "Новости"

«Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья», — написал Гусев в Telegram.

В Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция. В Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Никто не пострадал. «Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объеме и в самые короткие сроки», — добавил глава региона.

В ночь на 13 марта атакам БПЛА подверглись Брянская, Белгородская, Курская и Ленинградская области. Из-за падения беспилотника в Рязанской области произошел пожар на нефтезаводе.

Леонид Уварчев