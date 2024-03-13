Над Воронежской областью сбито больше 30 беспилотников, есть повреждения

«Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья», — написал Гусев в Telegram.
В Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция. В Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Никто не пострадал. «Все службы уже на местах, помощь с восстановлением окажем в полном объеме и в самые короткие сроки», — добавил глава региона.
В ночь на 13 марта атакам БПЛА подверглись Брянская, Белгородская, Курская и Ленинградская области. Из-за падения беспилотника в Рязанской области произошел пожар на нефтезаводе.
Леонид Уварчев