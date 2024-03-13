В Татарстане Танк и КАМАЗ загорелись после столкновения, водитель погиб

Автомобили Танк и КАМАЗ столкнулись в Татарстане. После ДТП машины загорелись. Водитель внедорожника скончался на месте происшествия.
Авария произошла на 1 км автодороги Сокуры-Кирби 12 марта в 20 часов. По предварительным данным Госавтоинспекции, 57-летний водитель автомобиля Танк выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком под управлением 56-летнего мужчины.
После ДТП оба автомобиля загорелись. Водитель внедорожника скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и виновника трагедии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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