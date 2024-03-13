В Татарстане Танк и КАМАЗ загорелись после столкновения, водитель погиб

Авария произошла на 1 км автодороги Сокуры-Кирби 12 марта в 20 часов. По предварительным данным Госавтоинспекции, 57-летний водитель автомобиля Танк выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком под управлением 56-летнего мужчины.