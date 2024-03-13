В Красноярске предпринимателей осудят за вывод 1,6 млрд рублей

Обнальщиков осудят за незаконный вывод 1,6 млрд рублей. Девять красноярцев заработали на этом около 200 млн рублей.
Преступления были совершены еще до 2020 года. Бизнесмены учреждали фирмы через подставных лиц, а после проводили фиктивные сделки, обналичивая деньги других предпринимателей. За вывод средств была комиссия в размере 8−13% от суммы.
Ими было открыто 300 фейковых фирм, через которые им удалось обналичить 1,6 млрд рублей.
Выяснилось и то, что предприниматели дали взятку сотруднику полиции в размере 200 тысяч рублей, когда их нелегальная деятельность обнаружилась. Против оперуполномоченного также возбуждено уголовное дело.
В январе 2023 года вся банда была задержана. Расследование завершено, документы переданы прокурору. В скором времени состоится суд.