Склад со спиртосодержащей продукцией загорелся под Новосибирском

Под Новосибирском, в посёлке Мочище, загорелось одноэтажное кирпичное здание со спиртосодержащей продукцией. Как сообщают в пресс-службе МЧС по региону, в здании произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров.
«Из огня сотрудники МЧС России вынесли 5 газовых баллонов. Тушить продолжают 41 специалист и 12 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
Для ликвидации открытого горения пожарным потребовалось чуть более часа. Также спасатели сообщили, что о пожаре в поселке Мочище Новосибирского района по ул. Кожзаводская стало известно в 9:06 по местному времени.
Информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, продолжается работа по проливке и разбору конструкций.
Ранее в Новосибирске пожарные выезжали на тушение пожара на улице Советской — там загорелось здание фитнес-центра.
Кирилл Суржик