Склад со спиртосодержащей продукцией загорелся под Новосибирском

Под Новосибирском, в посёлке Мочище, загорелось одноэтажное кирпичное здание со спиртосодержащей продукцией. Как сообщают в пресс-службе МЧС по региону, в здании произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров.

Для ликвидации открытого горения пожарным потребовалось чуть более часа. Также спасатели сообщили, что о пожаре в поселке Мочище Новосибирского района по ул. Кожзаводская стало известно в 9:06 по местному времени.