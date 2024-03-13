В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие», — написал он.
Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали два человека, оба находятся в состоянии средней тяжести.
В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что на нефтезаводе горит установка. По словам представителя экстренных служб, площадь пожара составляет 150 квадраных метров.
Со стороны промзоны, где находится завод, виден дым, передает корреспондент агентства. Движение в эту сторону перекрыли, сотрудники ГИБДД разворачивают личный транспорт, пропуская только автомобили спецслужб.
Минувшей ночью и рано утром несколько регионов центральной России снова подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным местных властей, один аппарат самолетного типа сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Над Воронежской областью уничтожили 30 дронов, над Брянской — восемь, над Курской — шесть, над Белгородской — пять.