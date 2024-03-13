«Предлагал пять тысяч»: красноярка пожаловалась на пристававшего к ее дочери незнакомца

В полицию обратилась мама 11-летней школьницы. По ее словам, неизвестный подошел к ее дочери и пытался заговорить.

Женщина рассказала, что 11 марта около 16:00 девочка шла по улице 9 Мая, в это время к ней подошел пожилой мужчина и спросил, почему она грустная.

Школьница сказала, что не хочет разговаривать, и продолжила идти. Тогда мужчина пошел за ней и начал задавать вопросы. Потом он предложил ей 5 тысяч рублей и позвал пойти с ним в ближайшее отделение банка.