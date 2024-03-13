В Пермском крае простились с погибшим в спецоперации Ильей Шатровым

12 марта в поселке Уральский прошли похороны Ильи Шатрова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Он служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты, погиб 26 февраля.
— Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Боль утраты с вами разделяют и земляки, — сообщили в администрации Нытвенского городского округа.
Напомним, на днях власти Краснокамского округа сообщили о гибели еще одного прикамца. Он был ветераном боевых действий в Чечне. Похороны пройдут 13 марта.