Объявлен в международный розыск: как папа-чиновник помог жителю Комсомольска разбогатеть на стройке детской больницы

Семейный подряд оказался замешан в мошенничестве при возведении детской больницы в Ленинском округе Комсомольска. По версии следствия, сотрудник компании-подрядчика с помощью папы-чиновника нехило так обогатился на важной для города стройке. Набив карманы, обвиняемый сбежал, его ищут по всему миру.
История закрутилась еще в 2017 году, тогда было решено начинать строительство детского больничного комплекса. Для начала перед службой заказчика краевого минстроя стояла задача найти генерального подрядчика. Госконтракт был заключен с ООО «СК-Вита».
В компании трудился 30-летний (на тот момент) мужчина, был начальником участка. Но с виду обычный рабочий оказался не таким простым. Да еще и с отличными связями.
Генподрядчик может привлекать к строительству другие компании. Например, если нужна особая техника или требуется больше квалифицированных монтажников. Такие компании называются субподрядчиками. Их услугами пользовалась и «СК-Вита». А начальник участка параллельно оказался единственным учредителем одного из таких предприятий, привлеченных к стройке больницы.
Как вишенка на торте — семейные связи. Отец так удачно отхватившего контракт бизнесмена в то время работал заместителем начальника по строительству объектов (Комсомольск-на-Амуре) службы заказчика.
Следствие считает, что с 2017 рабочий-бизнесмен стал прикарманивать государственные деньги. По данным правоохранительных органов, он предоставлял недостоверные сведения о якобы выполненных строительно-монтажных работах. Документы попадали (к папе) в службу заказчика.
Отец-чиновник, по данным следователей, подрядил подписывать фиктивные акты бывшую замначальника отдела капитального строительства службы заказчика. Таким образом, рабочий-бизнесмен работы не выполнял, но деньги получал. И немаленькие.
По версии следствия, схема работала до 2019 года. На счета компании рабочего-бизнесмена упало больше 44 миллионов рублей. Когда клубок стали распутывать правоохранительные органы, мужчина смылся. С лета 2023 года он находится в международном розыске.
Женщина из службы заказчика была осуждена за злоупотребление должностными полномочиями. Ей дали два года условно с лишением права занимать определенные должности на один год. Дело папы — бывшего чиновника — находится в суде. Ему вменяют пособничество в мошенничестве и злоупотребление должностными полномочиями. Рабочий-бизнесмен же стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.
— По уголовному делу проведен широкий комплекс следственно-процессуальных мероприятий, позволивших установить причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления. По решению суда на принадлежащее обвиняемому имущество наложен арест, — прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Судить обвиняемого будут заочно. Ему грозит до десяти лет колонии.
— Прокуратурой края в интересах министерства строительства края в суд направлено исковое заявление о взыскании суммы причиненного ущерба, — сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.