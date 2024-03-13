Объявлен в международный розыск: как папа-чиновник помог жителю Комсомольска разбогатеть на стройке детской больницы

Женщина из службы заказчика была осуждена за злоупотребление должностными полномочиями. Ей дали два года условно с лишением права занимать определенные должности на один год. Дело папы — бывшего чиновника — находится в суде. Ему вменяют пособничество в мошенничестве и злоупотребление должностными полномочиями. Рабочий-бизнесмен же стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.