Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор области Павел Малков. Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани сообщили РИА Новости, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные.