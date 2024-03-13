В районе Воронежской области детей отправили на дистант из-за налета дронов

В Бутурлиновском районе 13 марта все образовательные учреждения перевели на дистанционное обучение, сообщили в местной администрации. В детских садах создадут дежурные группы для тех детей, которых из-за работы родителей больше не с кем оставить дома.
Ограничения на посещения детьми учреждений ввели из-за ночного налета беспилотников на Бутурлиновский район. Глава райадминистрации в связи с этим попросил местных жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с мест прилета, чтобы не помогать врагам корректировать координаты обстрелов.
Сайт VRN.KP.RU писал, что за ночь 13 марта над регионом сбили более 30 дронов.