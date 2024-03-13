В центре Челябинска столкнулись трамваи, перегородив проезжую часть

ДТП случилось в 17:50.
— Между собой совершили столкновение два трамвая под управлением 56-летней женщины и 33-летнего мужчины, после чего один из трамваев сошёл с рельсов, — прокомментировали в ГИБДД. — В результате ДТП пострадавших нет.
На место прибыл экипаж ДПС, который регулировал движение, помогая водителям беспрепятственно проехать сложный участок дороги.
Подобный случай в областном центре произошёл в октябре на перекрёстке проспекта Победы и улицы Российской, где столкнулись два новых трамвая. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения.